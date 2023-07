Wall Street finit en hausse en attendant une salve de résultats d'entreprises

L'indice Dow Jones a avancé de 0,22% à 34.585,35 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 0,93% à 14.244,95 points. Le S&P 500 a progressé de 0,39% à 4.522,79 points. L'indice élargi est ainsi repassé au-dessus de la barre des 4.500 points pour la deuxième fois depuis plus d'un an après la poussée de jeudi dernier.

"Il n'y a pas vraiment eu de nouvelle du jour pour motiver cette hausse du marché si ce n'est l'optimisme des investisseurs quant au fait que la saison des résultats va être positive", a jugé Peter Cardillo de Spartan Capital, interrogé par l'AFP.

L'analyste a rappelé que vendredi de premiers résultats bancaires "avaient dépassé les prévisions" pour la première banque du pays en terme d'actifs JPMorgan (+2,41% à la clôture lundi) et Wells Fargo (+2,71%) notamment.

"Mardi on aura Bank of America, Charles Schwab, Morgan Stanley, PNC Bank, Bank of New York. On rentre vraiment dans le vif du sujet", a ajouté M. Cardillo.