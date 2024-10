Wall Street ouvre partagée, apathique malgré une vague de bons résultats

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, éreintée par sa série de records et sans entrain, malgré une vague de résultats de sociétés de bonne tenue.

Lundi, Dow Jones et S&P 500 avaient signé un nouveau record en clôture.

"Vu les gains enregistrés depuis les plus bas d'août, une ouverture à l'équilibre ne devrait pas être vue comme une déception", a tempéré dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Cela montre plutôt la résilience des acheteurs."

Une nouvelle fournée de résultats de belle facture n'est pas parvenue à faire décoller les indices.

Goldman Sachs (+0,14%), Bank of America (+1,79%) et Citigroup (-1,64%) ont toutes fait état de résultats supérieurs aux attentes, dopés par la banque de financement et d'investissement ainsi que les activités de marché.

Goldman Sachs s'est distingué dans l'émission de dette et d'actions, ainsi que dans le négoce d'actions, à l'instar de Bank of America et Citigroup.