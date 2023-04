Wall Street sans direction à l'ouverture de la dernière séance du mois

L'indice Dow Jones grignotait 0,12% et l'indice élargi S&P 500 était stable (+0,03%) tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, baissait de 0,23%.

La Bourse de New York évoluait divisée vendredi pour la dernière séance du mois, digérant une salve de résultats de sociétés et peu convaincue des dernières nouvelles pour l'inflation américaine.

En outre, sur le front macro-économique et avant une réunion cruciale de la banque centrale américaine la semaine prochaine, l'inflation, mesurée par l'indice PCE privilégié par la Fed, a distillé des indications mitigées.

La veille, les indices new-yorkais avaient conclu la séance en nette hausse, portés par les bons résultats de Meta. Le Dow Jones avait gagné 1,57% à 33.791 points, le Nasdaq avait pris 2,43% à 13.199 points et le S&P 500 était monté de 1,96% à 4.139,75 points.

Certes elle a ralenti à 4,2% sur un an en mars contre 5,1% le mois d'avant, une bonne nouvelle.

Toutefois les marchés se concentraient davantage sur l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) qui continue à monter sur le mois (+0,3% comme en février) et ne ralentit que d'un dixième de point sur un an à 4,6% contre 4,7%.

Autre petite ombre au tableau dans les chiffres du ministère du travail, les dépenses des ménages ont stagné, signalant que la consommation s'essouffle, et l'indice du coût de l'emploi trimestriel a avancé de 1,2% contre 1,1% prévu.