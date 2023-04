Allemagne: pas de plafond à l'accueil mais pas de deniers en plus pour les entités locales

"Je trouve cela étrange que maintenant, au début du mois d'avril, on dit déjà que l'argent n'est pas suffisant pour cette année", a déclaré la ministre Nancy Faeser dans une déclaration dans la presse. Elle a rappelé que Berlin avait débloqué l'équivalent de 4,4 milliards d'euros pour la cause, et que le niveau fédéral avait pris à sa charge les allocations pour les réfugiés ukrainiens.

Elle a reconnu que la situation était difficile pour de nombreuses entités mais a refusé l'idée d'un plafond. '"Nous sommes confrontés à une terrible guerre au milieu de l'Europe. Huit réfugiés sur 10 viennent d'Ukraine. Il ne peut pas y avoir de limite à l'humanité", a martelé Mme Faeser.