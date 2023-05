Angleterre: l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta toujours confiant pour la course au titre

Arsenal, de son côté, est en bien moins grande forme, et n'a pris que trois points sur les quatre dernières journées, enregistrant notamment une lourde défaite contre City (4-1).

"Nous pouvons toujours gagner la Premier League car il y a cinq matches à jouer, et beaucoup de choses peuvent encore arriver", a assuré Arteta lundi.

"Maintenant la course au titre n'est plus entre nos mains. Mais ce qui reste entre nos mains, c'est d'essayer de jouer et de gagner les matches qu'il nous reste, et le reste dépendra de City", a ajouté Arteta.