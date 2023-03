Apple va investir un milliard d'euros supplémentaire dans son centre de puces de Munich

Les développeurs du centre de puces de Munich, le plus grand site de développement d'Apple en Europe, s'occupent de trois thèmes principaux: la technologie radio 5G, les solutions d'économie d'énergie pour les puces et les solutions dites analogiques et à signaux mixtes.

Grâce aux résultats obtenus en Bavière, Apple veut notamment s'affranchir à l'avenir de la sous-traitance du fabricant de puces Qualcomm, auquel le fabricant d'iPhone achète jusqu'à présent ses puces radio pour la cinquième génération de téléphonie mobile (5G). Dans le domaine de la gestion de l'énergie, c'est-à-dire des systèmes à faible consommation d'énergie, les clients d'Apple utilisent déjà la technologie développée à Munich, par exemple pour le MacBook Pro avec les puces Apple M2 Pro et M2 Max.

Lors de sa récente visite à Munich à l'occasion de l'Oktoberfest, Tim Cook, le CEO d'Apple, avait justifié son engagement à Munich par la qualité des quelque 2.000 collaborateurs du site. "Nous sommes ici pour les gens", avait-il souligné. À ses yeux, les universités de la région de Munich sont excellentes et il y a en outre beaucoup de travailleurs qualifiés.