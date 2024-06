Au moins six morts et onze blessés lors d'une frappe russe dans le Sud de l'Ukraine

Au moins six personnes ont été tuées en Ukraine et 11 autres blessées dans une attaque de missile russe sur Kryvyï Rig, a annoncé mercredi le président Volodymyr Zelensky, lui-même originaire de cette ville du sud du pays.

"À ce stade, 11 personnes sont blessées et six sont mortes. Mes condoléances aux familles et aux amis des victimes. Tous les services nécessaires travaillent sur place" a-t-il indiqué sur sa chaîne Telegram.

Il a publié une vidéo prise par les secouristes sur les lieux, les montrant fouillant les débris encore fumants d'un bâtiment à la recherche de survivants.