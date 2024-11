L'élection de Donald Trump annonce-t-elle une victoire de l'extrême-droite en France?

Emmanuel Macron a été l'un des premiers dirigeants européens à féliciter Donald Trump: "Prêt à travailler ensemble, comme nous avons su le faire durant quatre années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition, pour plus de paix et de prospérité". Il faut bien sûr y voir une courtoisie diplomatique classique, mais aussi peut-être une évolution du regard de la France sur le personnage. De toute façon, il est incontournable, il sera président, il faudra bien travailler avec lui.

Mais il faut s'en méfier aussi. Sur le plan géopolitique, on pense à l'Ukraine et à l'OTAN, mais aussi sur le front économique. Durant sa campagne, le républicain a menacé le constructeur automobile franco-italien Stellantis de le taxer à 100% s'il délocalisait certaines de ses usines américaines au Mexique. Or, Stellantis, propriétaire de Chrysler et de Jeep, gagne beaucoup d'argent aux États-Unis. Dans ce domaine, comme pour le reste, Donald Trump joue la carte de la working class et pas celle des élites. Il tourne ouvertement le dos à la mondialisation et au libre-échange toujours prôné par l'Europe pour se concentrer sur d'autres thèmes: le travail, la sécurité, la régulation des flux migratoires.