Comment la fille d'un millionnaire anglais a sauvé sa famille face à deux hommes armés

C'est une histoire que rapporte le média britannique Daily Mail. Une violente agression armée au domicile de la famille Aitchison a secoué la paisible communauté de Sandbanks. Emily Aitchison et sa mère, Kerry, ont subi un assaut terrifiant de la part d'Ashley Fulton et d'un complice, se faisant passer pour des policiers pour pénétrer chez elles.

Un raid sous la menace d'une arme

Ashley Fulton, 42 ans, et un complice ont fait irruption au domicile familial en février 2023, alors que Kerry, physiothérapeute et coach personnelle de 55 ans, était seule. Les malfaiteurs l'ont ligotée, mains et pieds, et l'ont menacée. Lorsque sa fille Emily est arrivée, les assaillants l’ont malmenée, la traînant par les cheveux et menaçant de lui brûler la peau avec un fer à repasser. Ils ont également déclaré qu’ils tueraient sa mère si elle refusait de leur donner le code du coffre-fort familial.