"C'est terrible": de graves inondations dévastent l'île espagnole de Minorque

Des voitures renversées, submergées par l'eau et des rez-de-chaussées inondés : les habitants de Mercadal, sur l'île espagnole de Minorque, sont tous en train d'évacuer l'eau restante et nettoyer leurs maisons à la suite de graves inondations. Le déluge a été provoqué par de fortes pluies. Un habitant témoigne : "Les eaux atteignaient les fenêtres, les brisaient et tout entrait à l'intérieur."

"Ce sont des moments où la collaboration entre les différentes administrations est très importante. Il y a des compétences locales, à la fois de la municipalité et du conseil, des compétences régionales et des compétences de l'État. Dans le cas présent, nous avons assisté à un phénomène convectif qui a généré des pluies torrentielles très concentrées en des points très précis sur différentes îles. À Minorque, le phénomène a principalement touché le centre de Minorque, Es Mercadal et Alaior", a expliqué Teresa Ribera, ministre espagnole de la Transition écologique.