Charles III a reçu en personne le Premier ministre pour son audience hebdomadaire

Dernièrement, le roi était apparu se rendant au culte le dimanche à Sandringham, dans l'Est de l'Angleterre.

On sait que la maladie a été détectée lors d'une intervention récente pour une hypertrophie bénigne de la prostate mais qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate.

S'il va poursuivre certaines de ses fonctions administratives, il va s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée, a annoncé le palais.

Dans un message de remerciement il y a une dizaine de jours, le roi s'était réjoui de voir que le fait d'avoir rendu public sa maladie ait "aidé à favoriser la sensibilisation du grand public et à mettre en lumière le travail de toutes ces organisations qui soutiennent les patients atteints de cancer et leurs familles à travers le Royaume-Uni et le reste du monde."