ChatGPT de nouveau autorisé en Italie

L'Autorité reprochait aussi à ChatGPT "l'absence d'une note d'information aux utilisateurs dont les données sont récoltées par OpenAI (...) dans le but d'+entraîner+ les algorithmes faisant fonctionner la plateforme".

En outre, alors que le programme est destiné aux personnes de plus de 13 ans, "l'Autorité met l'accent sur le fait que l'absence de tout filtre pour vérifier l'âge des utilisateurs expose les mineurs à des réponses absolument non conformes par rapport à leur niveau de développement".

OpenAI a désormais sur son site des informations "sur comment on collecte et on utilise les données liées à l'entraînement" et une "plus grande visibilité" sur la page d'accueil de ChatGPT et OpenAI sur la politique concernant les données personnelles.