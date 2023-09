Commission européenne: candidate à la BEI, Vestager temporairement remplacée

"Je suis officiellement candidate à la présidence de la BEI", a indiqué Mme Vestager sur X (nouvelle dénomination de Twitter).

La Commission a précisé peu après M. Reynders hériterait, durant ce "retrait temporaire", du portefeuille de la concurrence.

La Danoise Margrethe Vestager est un poids lourd de la Commission européenne. Elle est connue pour avoir infligé des amendes record à Google et défié Paris et Berlin en interdisant la fusion des constructeurs ferroviaires Alstom et Siemens.