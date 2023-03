Conférence des donateurs pour la Turquie et la Syrie le 20 mars à Bruxelles

L'Union européenne organisera le 20 mars prochain à Bruxelles une conférence internationale des donateurs, en soutien aux populations de Turquie et de Syrie frappées par les séismes du 6 février.

Mise sur pied par la Commission et la présidence suédoise du Conseil de l'UE, cette conférence sera coorganisée avec la Turquie.

"J'invite tous les pays et tous les donateurs, publics et privés, à contribuer pour honorer la mémoire des personnes décédées, l'héroïsme des secouristes et, très important, pour construire ensemble un meilleur avenir pour les survivants", a commenté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La Russie, toutefois, sera exclue de cet événement, a précisé la Commission.

Les séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine le 6 février ont fait plus de 50.000 morts au total.