Coronavirus - Allemagne: fin du port du masque obligatoire dans les transports publics à Berlin

(Belga) Dès jeudi, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports publics de la capitale allemande Berlin. Neuf autres Etats fédérés allemands suivent aussi l'exemple de la métropole et les passagers des trains ou bus ne seront plus tenus de le porter pour limiter la propagation du coronavirus.

La décision survient après de multiples appels politiques pour abandonner ces obligations du port du masque buccal. La société de transport ferroviaire Deutsche Bahn était aussi demandeuse de procéder à cette évolution au sortir de la pandémie. L'Allemagne a déjà supprimé depuis le mois d'octobre cette obligation sanitaire dans les avions. Dès à présent, le port du masque restera encore imposé dans les hôpitaux, les maisons de repos, les maisons médicales et autres infrastructures de santé dans le pays voisin de la Belgique. (Belga)