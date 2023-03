De 15 à 25 ans de prison pour les meurtriers d'Antoine Marchal

La cour d'assise du Luxembourg a condamné mercredi Renaud Dessart, Mélissa Sauvage et Fabrice Duchesne à des peines respectives de 15, 22 et 25 années de prison pour le meurtre d'Antoine Marchal, le 31 août 2020 à Bomal.

Fabrice Duchesne écope de la peine la plus lourde, soit 25 ans d'emprisonnement. Les jurés ont pointé son but de lucre, son caractère opportuniste et ses antécédents judiciaires qui démontrent sa propension à faire preuve d'une violence extrême. Ils ont retenu comme circonstances atténuantes son enfance dans un milieu précaire qui l'a amené à une vie de marginal et de toxicomane. Accusé de recel du GPS d'Antoine Marchal uniquement, Cédric Tarantini s'en sort avec 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.