Des drones "made in Ukraine" pour une artillerie en mode "sniper"

Dans l'Est de l'Ukraine, des soldats déballent rapidement un gros drone gris et le lancent pour vérifier l'altitude des nuages et reconnaître la zone, à moins de 10 km des positions russes.

De reconnaissance ou d'attaque, militaires ou civils, les drones, ou "véhicule aérien sans pilote" (UAV), sont désormais indispensables, tous les jours et pour chaque camp, sur le front de la guerre en Ukraine.