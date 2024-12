Les 19 ans des jumeaux royaux: le prince Aymeric dévoile des moments inédits avec Nicolas

Nés le 13 décembre 2005, les princes Nicolas et Aymeric, fils cadets du prince Laurent et de la princesse Claire, fêtent ce 13 décembre 2023 leur 19e anniversaire. L’occasion pour Aymeric de partager sur Instagram des souvenirs marquants de leur vie.

Sur son compte Instagram, Aymeric de Saxe-Cobourg partage régulièrement des aperçus de son quotidien. Vacances luxueuses dans le sud de la France, soirées mondaines, yachts et voitures de prestige : un style de vie qui interpelle parfois.

Ce 13 décembre 2023 marque le 19ᵉ anniversaire des princes Nicolas et Aymeric. Le prince Aymeric a profité de cette journée spéciale pour publier sur son compte Instagram des photos retraçant des moments marquants avec son frère. Parmi les clichés partagés : des images de défilés militaires, des parties de karting ou encore des souvenirs d’enfance, témoignage de leur complicité.

Aujourd’hui 16e et 17e dans l’ordre de succession au trône belge, Nicolas et Aymeric restent relativement éloignés des projecteurs. Leur réapparition en septembre 2022, au mariage de leur cousine la princesse Maria Laura, avait surpris : les deux jeunes hommes, désormais adultes, étaient apparus dans des costumes élégants, surpassant les autres membres de la famille par leur taille, Nicolas approchant les deux mètres.

En août dernier, les jumeaux avaient intégré une année préparatoire au Campus Saffraanberg, un passage souvent privilégié par les membres de la famille royale souhaitant entrer à l’École royale militaire. Cependant, après deux mois, le prince Aymeric a dû se retirer, confronté à un niveau de mathématiques particulièrement exigeant malgré des efforts importants.

Malgré leur rang éloigné dans l’ordre de succession, Nicolas et Aymeric incarnent une nouvelle génération de la famille royale belge. Partagés entre les attentes liées à leur statut et leur envie d’une vie personnelle épanouie, ils jonglent avec brio entre héritage royal et ambitions modernes.