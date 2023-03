Des résultats record pour Porsche

Le constructeur de voitures de luxe Porsche a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice atteindre des montants record. L'entreprise allemande compte faire encore plus fort en 2023.

Le chiffre d'affaires a ainsi progressé de 14% l'an dernier par rapport à 2021, à 37,6 milliards d'euros. Le bénéfice net a bondi de plus de 25%, à 6,8 milliards d'euros. "Dans des circonstances difficiles, nous avons réalisé de loin le meilleur résultat de l'histoire de Porsche", a commenté lundi le patron Oliver Blume, cité dans un communiqué.

La filiale sportive du constructeur automobile VW avait déjà annoncé il y a peu avoir vendu 309.884 voitures en 2022, 2,6% de plus qu'en 2021.

Porsche, qui a fait son entrée en Bourse en septembre, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le groupe table sur un chiffre d'affaires dépassant les 40 milliards d'euros cette année. La marge bénéficiaire opérationnelle, qui est passée de 16% en 2021 à 18% en 2022, devrait rester stable en 2023. Mais à long terme, la société de Stuttgart vise les 20%.

L'introduction en Bourse a généré un peu plus de 9 milliards d'euros brut. Il s'agit de la plus grosse entrée boursière en Allemagne depuis 1996. En décembre, Porsche a même bouté Puma hors de l'indice phare allemand, le Dax, qui reprend la cotation des quarante plus grosses entreprises.