Deux Grecs blessés, 15 personnes enfermées dans une église au Soudan, selon Athènes

Deux Grecs ont été blessés et hospitalisés à Khartoum et 15 personnes sont enfermées dans l'Église orthodoxe de la capitale soudanaise où des affrontements entre groupes paramilitaires et armée régulière ont fait près de 100 morts, ont indiqué le ministère grec des Affaires étrangères et des médias lundi.

"Les deux Grecs blessés sont hospitalisés et jusqu'ici, on n'a pas d'information sur d'autres Grecs blessés", a indiqué dimanche soir un communiqué ministériel.

Le métropolite orthodoxe de Nubie et de tout le Soudan, Mgr Savvas, a indiqué lundi matin à la télévision publique grecque Ert qu'il se trouvait enfermé avec 15 autres personnes depuis ce week-end à l'intérieur de l'Église orthodoxe de Khartoum et qu'ils ne pouvaient pas sortir car "c'était très dangereux". "Nous avons passé une nuit tranquille (de dimanche à lundi, NDLR)" mais "il y a peu de temps, de violents affrontements ont commencé, on entend des coups de feu de façon irrégulière", a-t-il ajouté. Il a précisé que parmi les 15 personnes dans l'église figuraient "des Grecs, des Éthiopiens, des Soudanais et des Russes".

L'état de santé de deux Grecs hospitalisés est "stable", a assuré Mgr Savvas.

Il a ajouté être en contact avec le ministère grec des Affaires étrangères et l'ambassadeur grec au Caire. La cellule de gestion de crise du ministère grec des Affaires étrangères a été activée et "elle est en communication et en coordination avec les autres États membres de l'Union européenne" ainsi qu'avec Mgr Savvas, a indiqué le communiqué ministériel.