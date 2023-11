Données personnelles: l'abonnement de Meta visé par une plainte en Autriche

Payer pour éviter d'être ciblé: l'abonnement mis en place par Meta depuis novembre en Europe est visé mardi par une plainte en Autriche de l'association noyb qui lui reproche de "contourner" la réglementation européenne sur les données personnelles, selon un communiqué de l'association.

Depuis le début du mois, la maison-mère de Facebook et Instagram propose à ses utilisateurs majeurs de l'Union européenne, de Suisse et du reste de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) de "continuer à utiliser gratuitement" ses services en consentant à livrer leurs données personnelles "ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités" personnalisées, vendues bien plus cher aux annonceurs.