Drame en Italie: un homme tue sa femme et ses enfants pour "les libérer du démon"

Un Sicilien a avoué avoir tué sa femme et leurs deux fils, "possédés par le démon" selon lui, une affaire empreinte de dérive sectaire, a indiqué un porte-parole des carabiniers.

Le triple meurtre est survenu la semaine dernière à Altavilla Milicia, près de Palerme, dans le cadre d'une séance d'"exorcisme", a précisé le porte-parole. Giovanni Barreca, un maçon de 54 ans, a avoué devant les carabiniers avoir tué sa femme Antonella Salamone, 41 ans, et leurs fils Kevin, 16 ans, et Emanuel, 5 ans.

Selon la presse italienne, le père de famille invoquait régulièrement sur les réseaux sociaux le nom d'un pasteur évangélique autoproclamé originaire des Pouilles (sud), très présent lui sur Facebook et TikTok où il se prétend capable de guérir ses fidèles et "chasser Satan". Les carabiniers cherchent à déterminer son rôle éventuel dans le passage à l'acte du meurtrier présumé, ainsi que celui d'un couple d'amis de la famille, arrêtés et écroués, soupçonnés, toujours selon la presse, de l'avoir incité à tuer ses proches.

Ce couple appartient à une communauté évangélique, qui a dénoncé lundi "l'horreur" du triple homicide. "La communauté évangélique d'Altavilla Milicia se distancie catégoriquement de toute forme de violence", a-t-elle assuré dans un communiqué.