Eboulement en Savoie: réouverture de l'autoroute, le train attendra

Le tunnel du Fréjus qui dessert la vallée de Maurienne et l'Italie, avait alors été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, reportant la circulation routière des poids lourds vers le tunnel du Mont-Blanc et Vintimille.

"Ca nous faisait faire des détours par le (tunnel du) Mont-Blanc et par Vintimille et comme le Mont-Blanc est surchargé, les camions attendaient en moyenne quatre heures pour passer le tunnel, surtout du côté italien. Ca nous a fait perdre énormément d’argent".

- Travaux "plus limités" -

Pour limiter l'engorgement sur cet axe majeur entre la France et l'Italie, les autorités avaient pourtant reporté des travaux de maintenance sur le tunnel du Mont-Blanc, qui auraient entraîné sa fermeture pour quinze semaines à partir du 4 septembre.

La réouverture de l'A43 va donc permettre de les débuter "dans les jours qui viennent", selon Clément Beaune. Il ne s'agira toutefois que d'une "première tranche" avec des travaux "plus limités, plus ciblés et plus courts" que ce qui était envisagé jusque-là.

Les lourds travaux prévus sur la voûte sont "reportés, sans doute d'une année", a-t-il précisé, en expliquant que la première tranche dureraient "sans doute autour de sept semaines".

Lors d'une réunion intergouvernementale France-Italie, il a été "décidé de limiter le chantier aux interventions nécessaires et non différables pour la mise en sécurité de la chaussée" et de renvoyer "à septembre 2024 les travaux les plus importants", ont ajouté des sources au ministère italien des Transports.

Sur la reprise du trafic ferroviaire, M. Beaune a indiqué que "ça prendrait plus de temps" et qu'il faudrait au moins deux mois pour évaluer et éventuellement mener les travaux nécessaires.

Le maire de Modane, Jean-Claude Raffin, s'est dit "rassuré" par la réouverture de l'autoroute, mais "un petit peu inquiet pour la suite", notamment en raison des incertitudes sur la circulation des trains.

"Tout le monde a maintenant pris conscience que le dossier ne pouvait pas se refermer à l’issue de ce chantier, qu’il fallait voir à long terme", d’autres éboulements n’étant pas à exclure à l’avenir, a-t-il souligné après une rencontre entre les élus locaux et le ministre.

"A l'issue de cette réunion, "il reste plein de questions auxquelles personne n'a et ne peut avoir de réponses aujourd’hui", a abondé Hervé Gaymard, président du conseil départemental de la Savoie.