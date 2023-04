Eva Kaili ne retournera pas à Athènes "avant d'avoir été blanchie"

"Si je ne parviens pas à convaincre la justice belge de mon innocence, je ne retournerai jamais dans mon pays d'origine", a déclaré Mme Kaili à l'hebdomadaire athénien To Vima samedi.

Dernière suspecte encore incarcérée dans le cadre de l'enquête pour corruption qui a ébranlé le Parlement européen, Eva Kaili a été remise en liberté sous bracelet électronique vendredi, au lendemain de la libération de l'eurodéputé belge Marc Tarabella et de l'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, sous les mêmes conditions. Arrêtée et emprisonnée le 9 décembre, elle aura passé un peu plus de quatre mois en prison.