Évolution démographique: le Parlement européen propose d'ajouter onze sièges

L'Espagne et les Pays-Bas devraient en obtenir deux de plus chacun, tandis qu'un siège supplémentaire devrait échoir à l'Autriche, au Danemark, à la Finlande, à la Slovaquie, à l'Irlande, à la Slovénie et à la Lettonie, selon cette proposition adoptée par 316 voix pour, 169 voix contre et 67 abstentions.

Les traités européens prévoient que le Parlement se compose de maximum 751 membres. Actuellement, à la suite du Brexit, 705 sièges sont occupés, dont 21 par des élus belges.