Explosion d'un immeuble à La Haye: deux corps ont été retrouvés dans les décombres

Au moins cinq appartements ont été détruits, a déclaré le maire Jan Van Zanen lors d'une conférence de presse, mais les autorités n'étaient pas en mesure d'indiquer si et combien de personnes ont pu rester piégées sous les décombres.

Au moins une personne est décédée après l'effondrement samedi d'un immeuble à La Haye suite à une explosion et un incendie, a annoncé le maire de la ville, ajoutant que les chances de trouver des survivants étaient minces.

Des dizaines de camions de pompiers ont lutté contre l'incendie depuis le sol et des positions plus élevées, tandis que des hélicoptères de la police survolaient les lieux. Des débris sont éparpillés dans la rue et plusieurs fenêtres ont été soufflées. D'énormes colonnes de fumée se sont élevées vers le ciel, diffusant une odeur âcre dans l'air.

"On ne sait pas combien de personnes se trouvent encore sous les décombres, mais la réalité est qu'elles n'ont qu'une mince chance de survie", a ajouté le maire. "C'est incroyable ce qui s'est passé là-bas", a déclaré M. Van Zanen.

Les pompiers ont combattu les flammes depuis le sol et à l'aide d'énormes nacelles élévatrices. Pendant ce temps, des ambulances transportaient les blessés à l'hôpital et des hélicoptères de la police tournaient au-dessus de la zone. La cause de l'explosion n'est pas encore connue, mais la police a lancé un appel à témoins concernant une voiture aperçue quittant précipitamment les lieux peu après la déflagration en début de journée.