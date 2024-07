Grèce: la justice enquête sur des "activités criminelles" dans des îles comme Mykonos

Le 2 juillet, un ingénieur topographe de 54 ans a été abattu de 20 balles dans sa voiture par un homme circulant à moto à Néo Psychiko, une banlieue d'Athènes. La police a ensuite arrêté un homme de 44 ans, soupçonné d'avoir été recruté pour exécuter la victime. Celle-ci travaillait avec des hommes d'affaires sur l'île des Cyclades de Mykonos, l'une des plus touristiques de Grèce, selon les premières informations de l'enquête.

L'enquête judiciaire vise à éclaircir d'éventuels "délits" et des réseaux de "crime organisé" liés au BTP (construction et achat ou vente de biens immobiliers) ou "infractions à la législation en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement", indique la procureure dans sa lettre publiée dans des médias grecs.

Selon Georgia Adilini, ces actes criminels ne concernent pas seulement Mykonos mais aussi d'autres îles des Cyclades, ainsi qu'Athènes et Thessalonique (nord).

L'essor touristique en Grèce ces dernières années a suscité une effervescence de constructions en particulier dans l'archipel des Cyclades, mais aussi de graves violations des lois environnementales et des règles d'urbanisme.