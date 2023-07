Incendies en Grèce: les pompiers poursuivent leur lutte contre les flammes

"Notre principal souci est la protection de la vie humaine", a déclaré mardi matin le porte-parole des sapeurs pompiers, Yannis Artopios lors d'un point de presse soulignant que la lutte contre les flammes se poursuivait.

Le plus violent front de l'incendie était situé mardi dans la forêt de Dervenohoria, à 50 km d'Athènes, où opèrent 140 pompiers épaulés de six bombardiers d'eau et un hélicoptère, selon Yannis Artopios.