Inondations meurtrières en Espagne: "Nous devons accepter que des erreurs ont pu être commises", le Premier ministre promet des explications

"Le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Et ce que nous devons faire, c'est reconstruire après cette tragédie et relancer l'activité économique et sociale", a déclaré le chef du gouvernement socialiste au cours d'une conférence de presse.

"Plus tard, le débat politique portera sur les choses à améliorer face à cette urgence climatique et, sans aucun doute, face à la prise de responsabilités politiques qui, bien entendu, devront être justifiées", a-t-il poursuivi.