Italie: trois nouveaux volcans sous-marin découverts près de la Sicile

"Nous avons découvert six volcans en 2019, plus les trois de cette récente découverte, mais il y en a déjà cinq ou six autres répertoriés, soit une quinzaine de volcans sous-marin", a précisé Emanuele Lodolo, expert de géophysique de l'Institut national d'océanographie et de géophysique expérimentale (OGS).

Ces trois volcans découverts "sont situés à des profondeurs variant de 100 à 400 mètres et le plus proche se trouve à environ 7 km de la côte" du sud-ouest de la Sicile, a précisé M. Lodolo.