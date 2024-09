Italie: un homme arrêté pour un double meurtre commis en Australie il y a 47 ans

Un homme de 65 ans a été arrêté à Rome pour le meurtre de deux femmes survenu en 1977 à Melbourne, a annoncé samedi la police australienne. Il y a 47 ans, Suzanne Armstrong, 27 ans, et Susan Bartlett, 28 ans avaient été retrouvées poignardées à leur domicile à Melbourne.

La police australienne a expliqué vouloir extrader le meurtrier présumé, un citoyen australo-grec arrêté dans un aéroport de la capitale italienne jeudi et placé en détention. Le suspect aurait été retrouvé grâce à un test ADN provenant de quelqu'un de sa famille, selon le tabloïd australien The Age of Melbourne. Cette information n'a pas été confirmée pour le moment par la police.

L'homme aurait vécu en Grèce, selon le journal.

"Pendant plus de 47 ans, les inspecteurs de la brigade des homicides ont travaillé sans relâche pour identifier le coupable", a déclaré Shane Patton, commissaire principal de la police de l'Etat de Victoria, la région de Melbourne.