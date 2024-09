Jason Suttels remporte l'argent sur la course à l'élimination, Bart Swings 4e

À quatre tours de la fin, Bart Swings (qui a terminé quatrième) et Suttels ont décidé d'accélérer, mais ils n'ont pas réussi à distancer leurs concurrents sud-américains et italiens. L'Italien Giuseppe Bramante a pris la troisième place. La course, qui réunissait trente patineurs sur une piste relativement étroite, a été chaotique avec des bousculades habituelles et de nombreuses chutes.

Les finales ont dû se dérouler samedi matin, car la pluie avait rendu la piste trop glissante pour patiner vendredi soir.

La course féminine a également été le théâtre de plusieurs chutes. À mi-course, Jorun Geerts est tombée avec l'Italienne Edda Paluzzi. Là encore, c'est une patineuse colombienne, Gabriela Rueda, qui a remporté la course.