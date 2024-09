"Je me sens seul, même parmi les autres": les détails glaçants de l'interrogatoire de l'adolescent qui a assassiné sa famille en Italie

Riccardo, 17 ans, a appelé le 112 ce dimanche dans la région de Milan. La famille venait de fêter l'anniversaire de Fabio, le papa. Pendant l'appel aux services de secours, le jeune homme affirme avoir tué son père parce que ce dernier a poignardé sa mère et son petit frère de 12 ans. Mais les déclarations de l'adolescent apparaissent immédiatement incomplètes et incohérentes.



Interrogé par les enquêteurs, le jeune homme n'aurait pas mentionné la raison de son geste, rapporte la presse italienne. "Je ne me souviens pas si je les ai également poignardés dans leur chambre. Mes parents se sont réveillés à cause des cris de mon frère", aurait-il indiqué avant de préciser que "peut-être par pitié", il a fermé les yeux de ses parents et de son frère après les avoir poignardés.



Ricardo aurait évoqué des problèmes de solitude et le fait qu'il se sente "étranger" partout, et qu'il pensait probablement être "libéré" de sa famille qui "l'étouffait". "Je ne sais pas comment l’expliquer, mais je me sens seul, même parmi les autres. Aussi bien à la maison qu’avec les amis. Je ne pouvais vraiment parler à personne. C’est comme si personne ne me comprenait", aurait-il expliqué. "Pour moi, les autres étaient moins intelligents. Je n’aimais pas certaines façons de penser et j’avais l’impression qu’ils s’inquiétaient de choses inutiles dans la vie (...) Je ressentais un malaise, une angoisse existentielle, mais je ne pensais pas pouvoir les tuer. Je ne peux pas expliquer ce qui m’est arrivé cette nuit-là, mais c’est malheureusement arrivé."

L’interrogatoire aurait duré plus de 12 heures.