La Banque d'Angleterre maintient ses taux, mais des baisses se profilent à l'horizon

Des risques inflationnistes persistent notamment car "les risques géopolitiques se sont intensifiés suivant les évènements au Moyen-Orient, bien que cela a pour l’instant eu un impact limité sur le commerce et les prix du pétrole", note en outre la BoE.

La banque centrale britannique prévoit que l’inflation, "augmente légèrement dans la seconde moitié de l’année, jusqu’à environ 2,5%", et estime revenir plus durablement à son objectif en 2026.

Après une série de 14 tours de vis consécutifs entamée en décembre 2021, l'institution avait mis fin à son cycle de resserrement monétaire en septembre, et opté pour le statu quo depuis.

En amont de la décision, les cambistes avaient "cimenté leurs paris sur une action de la BoE plus rapide que celle de la Fed", la Réserve fédérale américaine, avec "deux réductions de taux attendues cette année" côté britannique, indiquait Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Côté activité, "la croissance du PIB britannique s’est renforcée depuis le début de l’année", précise la BoE, renversant la tendance de la seconde moitié de 2023, au cours de laquelle le Royaume-Uni est tombé en récession technique.

L’institution monétaire britannique estime que le PIB a grimpé de 0,4% au premier trimestre, et a relevé ses prévisions de croissance à 0,5% pour l'ensemble de l'année 2024 et 1% en 2025 au Royaume-Uni.

En février, elle misait sur 0,25% pour 2024 et 0,75% en 2025. Les chiffres officiels du PIB britannique pour le premier trimestre 2024 seront publiés vendredi.

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) prévoit de son côté que le Royaume-Uni affiche la plus faible croissance des pays riches du G7 l'an prochain, justement à cause, entre autres, de taux d'intérêt toujours élevés et d'une inflation têtue.