"La clinique de la ville a été transformée en hôpital de guerre": témoignage de Jérôme, un Belge, dans la région sinistrée de Valence

Des inondations en Espagne ont aussi frappé la ville de Taragone, au sud de la Catalogne, à cause des fortes précipitations, selon un média local.

Les régions les plus touchées par les intempéries meurtrières se trouvent plus au sud, dans la région de Valence. Le roi d'Espagne Felipe et son épouse Letizia, accompagnés du Premier ministre Pedro Sanchez, ont visité les zones sinistrées dimanche, mais la délégation a été chahutée par les habitants en colère.

Le bilan actuel fait état de 213 morts dans les inondations en Espagne, mais il reste encore bien des disparus, ce qui fait craindre un bilan plus lourd encore.

La clinique de la ville a été transformée en hôpital de guerre

Dans la région de Valence, Jérôme, un Belge, vit à Paiporta depuis deux ans. Le Bruxellois d'origine se dit très marqué par ce qu'il voit et entend depuis quelques jours. "La clinique de la ville a été transformée en hôpital de guerre. Dans le centre historique où je suis, ce sont de très vieilles maisons. On est arrivé à une hauteur d'un peu plus de 2 mètres d'eau", raconte-t-il.