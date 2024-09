La Commission européenne envoie une aide humanitaire et des experts en Afrique centrale

Avec plus de 92 % des cas de variole recensés en Afrique, la RDC est considérée comme l'épicentre de la propagation du virus sur le continent. Les fonds débloqués par la Commission européenne pour la Croix-Rouge au Burundi devraient permettre à l'organisation humanitaire de mieux détecter les nouveaux cas, d'entretenir les installations d'approvisionnement en eau et autres installations sanitaires et de mener des actions de promotion de la santé.

Auparavant, la Commission avait débloqué un million d'euros pour lutter contre la propagation de la variole dans les camps de réfugiés et d'autres populations près de Goma, dans l'est de la RDC.