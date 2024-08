La marine russe formée à viser des cibles en Europe de l'Ouest

La Russie a formé sa flotte maritime pour qu'en cas de conflit avec l'Otan, des cibles avancées en Europe de l'Ouest puissent être touchées par des missiles nucléaires, rapporte le Financial Times (FT) sur base de documents secrets russes.

Le FT a notamment mis la main sur une présentation à destination d'officiers russes, qui date d'avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Elle comprend des cartes qui mentionnent des cibles sur le littoral ouest de la France et un chantier naval au Royaume-Uni.

Le FT a eu accès, via des sources occidentales, à une trentaine de documents militaires russes confidentiels datant de 2008 à 2014. Ceux-ci témoignent que la Russie envisagerait, en cas de conflit avec l'Occident, des frappes bien au-delà des zones frontalières de l'Otan, avec jusqu'à l'Europe de l'Ouest en ligne de mire.

En tout, 32 cibles pour les flottes navales russes au sein de l'Otan et en Europe figurent dans ces cartes, établies à des fins de présentations et non d'opérations, précise encore le média britannique.

Les documents contiennent aussi une liste de cibles pour des missiles dotés soit de têtes conventionnelles, soit d'armes nucléaires tactiques.

Le quotidien britannique, toujours sur base de cette compilation de documents secrets, avait déjà révélé que Moscou prévoyait de recourir à des armes nucléaires tactiques dès le début d'un conflit avec une grande puissance nucléaire.