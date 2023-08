La moitié des entrées irrégulières détectées dans l'UE a lieu en Méditerranée centrale

Depuis le début de l'année, la moitié des entrées irrégulières enregistrées sur le territoire de l'Union européenne (UE) a eu lieu via la route de la Méditerranée centrale. De janvier à juillet, le nombre de migrants interceptés sur cette route a plus que doublé par rapport à l'année dernière sur la même période, indique l'agence européenne Frontex vendredi. Une augmentation qui pousse à elle seule le total toutes frontières confondues.

La Méditerranée centrale est ainsi la porte d'entrée principale des migrants en Europe, avec à elle seule 89.000 détections entre janvier et juillet, soit plus de deux fois plus (+115%) que l'année dernière. Un record pour cette période de calcul depuis 2017.

Le nombre d'entrées irrégulières dans tout le continent s'élève, lui, à 176.000 sur le même laps de temps (+13%), selon des calculs préliminaires de Frontex. Pour le seul mois de juillet, il s'agit de 42.700 entrées (+19% par rapport à juillet 2022), un record depuis mars 2016.