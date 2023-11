La présidente de la BCE annonce le retour de l'inflation à l'objectif de 2% en 2025

Le mois dernier, elle a instauré pour la première fois une pause dans l'augmentation des taux d'intérêt. D'après elle, les taux d'intérêt se situent maintenant à 4% et devraient permettre à terme de ramener l'inflation à hauteur des 2%.

Pour contrer la forte inflation, la BCE a relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau jamais atteint.

L'institution financière européenne a assuré qu'elle maintiendrait ces taux d'intérêts élevés sur une longue durée. Sa patronne prétend ne pas s'inquiéter des conséquences politiques de cette mesure. Les pays du sud de l'Europe ont effectivement critiqué cette décision qui, selon eux, contribuera à un affaiblissement économique.

"Notre mandat est de garantir la stabilité des prix et c'est la meilleure contribution que nous puissions faire en faveur de la paix sociale et sociétale, surtout pour les plus vulnérables" au sein de la population, s'est justifiée Christine Lagarde.