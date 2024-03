La Russie fait part d'une large participation au premier jour du scrutin

Le premier jour du scrutin présidentiel en Russie a été marqué par une large participation aux élections, selon les autorités russes. Plus d'un tiers des électeurs se sont présentés aux bureaux de vote.

Les premiers bureaux de votes ont ouvert vendredi dans l'Extrême-Orient russe pour une élection présidentielle de trois jours qui doit voir Vladimir Poutine être reconduit pour un nouveau mandat de six ans, faute d'une véritable opposition qui a été privée du scrutin.

Selon les autorités russes, la participation serait de plus de 60% dans les régions septentrionales de la république de Tchoukotka et dans les régions annexées d'Ukraine du Donetsk et deKherson.

Plus de 3,5 millions de bulletins de votes ont déja été rendus selon la plateforme centrale, qui permet aussi le vote électronique à distance.

Le chef de l'Etat sortant, Vladimir Poutine, fait face à trois candidats sans envergure qui ne s'opposent ni à l'offensive en Ukraine, ni à la répression qui a éradiqué toute opposition et a culminé avec la mort en prison mi-février du principal opposant, Alexeï Navalny.