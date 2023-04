La Russie procède à un tir d'essai d'un ICBM "avancé"

"Ce lancement a permis de confirmer l'exactitude de la conception des circuits et des solutions techniques utilisées dans le développement de nouveaux systèmes de missiles stratégiques", a précisé la même source.

Le ministère a néanmoins précisé que l'exercice avait pour but "de tester des équipements avancés de combat".

Dernier exemple en date, le 25 mars, lorsqu'il a annoncé que Moscou allait déployer des armes nucléaires "tactiques" au Bélarus, son allié dans le conflit, suscitant l'inquiétude à Kiev et en Occident.

Fin février, les deux chambres du Parlement russe ont par ailleurs acté la suspension du traité de désarmement nucléaire New Start, signé en 2010. Il s'agit du dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant Russes et Américains où les parties s'étaient accordées pour limiter leurs stocks nucléaires et se plier à des inspections mutuelles.

Ces deux décisions ont été vivement condamnées par l'Otan.