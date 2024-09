La tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale: le bilan s'alourdit à 7 morts

Pluies torrentielles, inondations spectaculaires et meurtrières, évacuations par milliers: la tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale, et son bilan s'est alourdi ce dimanche à au moins sept morts et plusieurs disparus.

La tempête Boris a provoqué dégâts et inondations catastrophiques en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie. Après le décès de quatre personnes en Roumanie samedi, le bilan s'est alourdi ce dimanche, avec une personne noyée en Pologne, un pompier mort en Autriche et un nouveau décès en Roumanie. En outre, quatre personnes sont portées disparues en République tchèque.

La tempête a provoqué à travers ces pays des coupures massives d'électricité, des ruptures du réseau de transport et des évacuations massives d'habitants.

En Roumanie, les services de secours ont annoncé samedi avoir retrouvé les corps de quatre personnes lors d'une opération de recherche dans la région la plus sinistrée, celle de Galati (sud-est), où des milliers de foyers sont touchés. Le ministère roumain de l'Intérieur a fait état de "plus 5.000 ménages et plus de 15.000 personnes touchés dans les comtés de Galati et de Vaslui".

Dans le nord-est de l'Autriche, un pompier est mort en intervention pendant les inondations, ont indiqué ce dimanche les autorités régionales.