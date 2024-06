L'accès et le remboursement des médicaments innovants ont reculé en Belgique

Pharma.be réagit à la publication d'un indicateur qui mesure la rapidité avec laquelle les patients ont accès à de nouveaux traitements en Europe. Selon la fédération, les pays voisins font le choix de rembourser davantage de traitements innovants. Par exemple, l'Allemagne a enregistré 93% de remboursements de plus qu'en Belgique, la France 39%, les Pays-Bas 20% et le Luxembourg 17%.

Selon la fédération, les patients doivent attendre de plus en plus longtemps pour obtenir le remboursement d'un médicament en Belgique. L'évolution du délai d'approbation s'élevait à 565 jours l'année dernière, contre 546 en 2022. "Le temps qui s'écoule entre l'enregistrement et le remboursement sont des années perdues pour le patient", commente Caroline Ven. "Il est donc essentiel de rendre cette période aussi courte que possible."

Il est parfois suggéré que les sociétés biopharmaceutiques ne trouvent pas le marché belge intéressant en raison de sa taille limitée et que les sociétés ne cherchent pas à se faire rembourser en Belgique, mais ce n'est pas le cas, ajoute pharma.be. Environ 70% des médicaments autorisés sont soumis au remboursement en Belgique, une part qui semble stable au fil des années. Ce pourcentage est conforme à celui des autres pays d'Europe occidentale et parmi les plus élevés d'Europe.