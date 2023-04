L'Allemagne va examiner la vente des pompes à chaleur de Viessmann à un groupe américain

Le groupe américain Carrier Global a annoncé mardi qu'il va racheter la division "solutions climatiques" qui est le coeur de métier du groupe familial allemand Viessmann pour 12 milliards de dollars (10,9 milliards d'euros).

L'Allemagne a décidé de regarder de près cette acquisition: "Nous examinerons le projet dans le cadre des étapes de vérification prévues et sommes en pourparlers avec le vendeur et l'investisseur afin que le projet serve notre économie et l'Allemagne en tant que site commercial", a déclaré le ministre dans un communiqué.