Lavrov "pas constructif" aux discussions de Jakarta, selon Blinken

La participation de M. Lavrov n'a été "ni constructive ni productive" et il a offert "une présentation et un agenda totalement négatifs", a déclaré M. Blinken à des journalistes à l'issue de la réunion.

Les propos d'Antony Blinken interviennent après ceux du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell qui avait affirmé un peu plus tôt que Segueï Lavrov s'était emporté contre les critiques de l'invasion russe de l'Ukraine.

MM. Blinken et Lavrov étaient à Jakarta pour rencontrer les dirigeants d'Asie du Sud-Est, et tous deux se sont également entretenus avec le patron de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

"Lavrov m'a répondu de manière très agressive et a expliqué son point de vue, disant que tout est 'un complot de l'Occident' et que la guerre continuera", a déploré M. Borrell devant la presse, à l'issue d'une réunion à Jakarta de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), à laquelle participaient également les États-Unis, la Chine et le Japon.