Le chef de l'Otan met en garde Européens et Américains contre "l'isolationnisme"

Le candidat républicain à la Maison Blanche Donald Trump a tancé à plusieurs reprises ses alliés européens, accusés d'être de "mauvais payeurs", allant même jusqu'à menacer de les lâcher face à une attaque russe s'ils ne contribuaient pas suffisamment au financement de l'Alliance.

"La pertinence de l'Alliance atlantique a été remise en question. Elle a été considérée comme divisée, obsolète, frappée de mort cérébrale. Mais la réalité est que l'Otan est forte, unie et plus importante que jamais", doit encore affirmer M. Stoltenberg.

Encore faudra-t-il assurer son avenir. "Nous devons être prêts à payer le prix de la paix", compte avertir le patron de l'Otan, en appelant les Alliés à dépenser plus. "Plus il y a d'argent, plus notre défense sera forte, plus efficace sera notre dissuasion et plus grande notre sécurité", assure-t-il, selon les extraits dévoilés.