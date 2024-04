Le G7 exprime sa "forte préoccupation" sur l'aide chinoise à la Russie

"Nous exprimons notre forte préoccupation quant aux transferts vers la Russie, à partir d'entreprises de la Chine, de matériaux à double usage et de composants d'armes que la Russie utilise pour faire renforcer sa production militaire", ont-ils affirmé selon ce communiqué diffusé à l'issue de leur réunion.

"Cela permet à la Russie de reconstituer et de revitaliser son industrie de défense, posant ainsi une menace à l'Ukraine et à la sécurité et la paix internationales", ont-ils déploré.