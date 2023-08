Le ministre chinois de la Défense en visite à partir de lundi en Russie et au Bélarus

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, entame à partir de lundi une visite en Russie et au Bélarus, a annoncé son ministère.

"Li Shangfu se rendra en Russie du 14 au 19 août pour assister à la 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale et effectuera une visite au Bélarus", a indiqué un porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian, dans un communiqué.

Les liens entre Pékin et Moscou sont restés étroits ces dernières années, malgré l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine depuis février 2022.

Outre un discours qu'il prononcera lors de cette conférence, M. Li aura également en Russie des entretiens avec des responsables de la défense.

"Au cours de sa visite au Bélarus, il aura des réunions et des entretiens avec des dirigeants nationaux et militaires bélarusses et visitera des unités militaires bélarusses", a précisé le porte-parole.

Le mois dernier, le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine a indiqué que ce dernier a l'intention de se rendre en Chine en octobre, en réponse à l'invitation de son homologue Xi Jinping, lequel était allé à Moscou en mars.