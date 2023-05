Le nombre de boulangers en formation en Allemagne continue de baisser

L'association commerciale a relevé que 4.211 apprentis boulangers et 6.495 vendeurs spécialisés en boulangerie étaient en formation l'année dernière, pour un total d'un peu plus de 10.700 personnes. Ces chiffres représentent un déclin de plus de 11% comparé à l'année précédente.

En 2015, alors que des inquiétudes commençaient déjà à voir le jour concernant le futur des boulangeries allemandes traditionnelles, l'association comptait encore plus de 18.800 apprentis. En 2019, ce nombre avait chuté à environ 14.800. L'association de boulangers avait alors appelé les responsables politiques à mieux soutenir les travailleurs spécialisés tels que les boulangers.