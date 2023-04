Le patron de Wagner menace de "supprimer tout le monde sur le champ de bataille"

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, a menacé dimanche sur Telegram de ne plus faire de prisonniers lors des combats en Ukraine et de tuer tout soldat capturé. "Nous allons supprimer tout le monde sur le champ de bataille", a-t-il lancé.

Les combattants de Wagner sont notamment en première ligne dans les affrontements pour la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. La ville est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.